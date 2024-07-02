Россиянин притворялся подростком и растлевал девочек в сети

В Нерюнгри огласили приговор местному жителю, который, притворяясь подростком, растлевал в сети несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Саха (Якутия).

По данным следствия, 42-летний житель Нерюнгри с января 2022 по апрель 2023 года вел в социальных сетях переписку с несовершеннолетними девочками из разных регионов страны.

Взрослый мужчина притворялся девочкой-подростком. В ходе общения с детьми, в обмен на положительные оценки, повышающие популярность их страниц в социальной сети, он предлагал выполнять различные задания в игровой форме. В последующем злоумышленник требовал у девочек интимные фото, а в случае отказа угрожал школьницам.

Одна из пострадавших рассказала о произошедшем матери, женщина обратилась в правоохранительные органы. Личность и местонахождение мужчины быстро установили, было возбуждено уголовное дело. Приговором суда россиянину назначено наказание в виде 12,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее на Алтае мужчина растлил семилетнего ребенка и получил 12 лет колонии.