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Подмосковные врачи спасли мужчину с гигантским флотирующим тромбом

В Подмосковье врачи спасли мужчину с 12-сантиметровым флотирующим тромбом

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Министерство здравоохранения Московской области

Врачи Мытищинской больницы спасли 64-летнего мужчину с гигантским тромбом. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.

Пациент поступил в учреждение с жалобами на онемение конечностей и боли в пояснице. На диагностике у мужчины обнаружили тромб в нижней полой вене — самом крупном сосуде в организме. Медики уточнили, что тромб не был закреплен, что представляло большую опасность для здоровья и жизни пенсионера.

«Хирурги Мытищинской больницы через вену в шее добрались по кровеносной системе до полой вены и механически извлекли тромб. Его длина составила 12 сантиметров», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Манипуляция прошла успешно, и пациента уже готовят к выписке.

До этого московские врачи спасли женщину с пятью тромбами и некрозом в мышцах.

Ранее подмосковные врачи вытащили из сонной артерии пациента 6-сантиметровый тромб.

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