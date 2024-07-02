Следствие предупредило об остающихся на свободе соучастниках похищения итальянца в Москве

Следствие установило еще не всех фигурантов, причастных к похищению в Москве итальянского предпринимателя Стефанио Гуидотти. Об этом заявил следователь в Замоскворецком суде столицы, передает ТАСС.

«В настоящее время еще не все соучастники установлены и задержаны», — сказал следователь.

Накануне задержали подозреваемых в похищении итальянского бизнесмена в центре Москвы. Четверо обвиняемых признались в содеянном.

До этого стало известно, что в центре Москвы похитили итальянского предпринимателя Стефано Гуидотти. Под дулом пистолета его заставили сесть в машину и вывезли из города, а затем держали прикованным к кровати. Через три дня полиция сумела обнаружить похитителей и пострадавшего в Брянске. Следствие считает, что у итальянца случился конфликт с конкурентом по бизнесу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кургане завершилось расследование дела о похищении человека и мошенничестве.