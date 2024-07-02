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В Латвии за недостаточное использование госязыка наказали 107 педагогов

Латвийских учителей оштрафовали за недостаточное использование латышского языка

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Shutterstock/AJSTUDIO PHOTOGRAPHY

В Латвии оштрафовали учителей, которых уличили в недостаточном владении госязыком. Об этом пишет Delfi.

За прошедший учебный год центр госязыка (VVC) нашел недочеты в работе 107 педагогов, большинство из них преподает в учреждениях общего среднего образования.

Учителей привлекли к административной ответственности за использование латышского языка «в недостаточном для выполнения профессиональных и должностных обязанностей объеме». Известно, что в предыдущем учебном году за это же правонарушение были наказаны 128 преподавателей.

В основном недостаточные знания языка обнаружили у педагогов из Риги, Лиепаи и Даугавпилса. Теперь они обязаны заплатить штраф, размер которого варьируется от €35 до €120.

«Руководитель образовательного учреждения должен обеспечить отстранение соответствующего педагога от исполнения обязанностей до дня, когда языковая проверка подтвердит, что педагог владеет латышским языком в необходимом объеме. Если педагог в течение трех месяцев не прошел проверку на владение государственным языком, с ним прекращаются трудовые отношения», — напомнили в VVC.

Ранее власти Латвии решили депортировать из страны 72-летнюю незрячую пенсионерку из-за проваленного экзамена на чтение и письмо на латышском языке.

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