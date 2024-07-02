Фигурант дела о похищении гражданина Италии арестован на два месяца

Замоскворецкий суд Москве арестовал на два месяца фигуранта дела о похищении гражданина Италии Али Зейналова. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы судов Москвы.

Зейналов пробудет под арестом до 29 августа.

До этого СК РФ сообщил о задержании четверых подозреваемых в похищении гражданина Италии в центре Москвы.

В публикации отмечается, что уголовное дело заведено в отношении четверых предполагаемых соучастников преступления в возрасте от 21 до 36 лет. Их обвиняют по статье 126 часть 3 УК РФ «похищение человека». Дело ведет Первое главное управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) ГСУ СК по Москве.

По данным следствия, 28 июня похитители в центре Москвы напали на гражданина Италии (имеющего также гражданство России), под дулом пистолета затащили его в машину, надели наручники и мешок на голову. После чего все вместе направились в Брянск, где в заранее подготовленном месте удерживали потерпевшего в течение суток.

Ранее следствие предупредило об остающихся на свободе соучастниках похищения итальянца в Москве.