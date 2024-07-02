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Ребенок выпал из окна многоэтажки в Петрозаводске

mk.ru: в Карелии трехлетний ребенок выжил после падения из окна

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Shutterstock

В Петрозаводске устанавливаются обстоятельства травмирования малолетнего ребенка, который выпал из окна квартиры. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Баскова, трехлетнего мальчика нашли под окнами многоэтажки. По предварительной информации, ребенок упал с высоты второго этажа.

Пострадавший выжил, с различными травмами он госпитализирован. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Подробности о состоянии мальчика неизвестны.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки. Инцидент произошел 2 июля у дома 36/2 по улице Кораблестроителей. Двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа на асфальт. Спасти ребенка не удалось. В ведомстве не уточнили, при каких обстоятельствах случилась трагедия, но еще раз обратились к взрослым с просьбой внимательнее следить за безопасностью детей.

Ранее в Петербурге ребенок выпал из окна седьмого этажа и выжил.

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