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Финский чиновник впервые может стать заместителем генсека НАТО

Helsingin Sanomat: пост замглавы НАТО впервые может занять гражданин Финляндии

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Sergei Grits/AP

Глава департамента ресурсной политики Министерства обороны Финляндии Тарья Яаккола может впервые в истории страны занять пост заместителя генерального секретаря Североатлантического альянса. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

В Минобороны республики ожидают принятия решения в ближайшие несколько месяцев.

Отмечается, что у главы НАТО восемь заместителей. Яаккола получила контакт от Минобороны на период с 2022 по 2027 год. Ранее она также работала руководителем подразделения Европейского оборонного агентства в Брюсселе, отмечает издание.

4 февраля 2024 года Финляндия официально стала членом НАТО. В честь этого флаг альянса был поднят над зданием генштаба вооруженных сил республики.

В июне министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил о создании в стране штаба сухопутных войск Североатлантического альянса. Пи этом президент Финляндии Александер Стубб отметил, что страна не нуждается в постоянном присутствии сил НАТО на своей территории.

Ранее глава армии Финляндии оценил вероятность нападения России на НАТО.

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