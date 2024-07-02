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В Подольске пройдут соревнования по пожарно-спасательному спорту

В соревнованиях по пожарно-спасательному спорту примут участие 15 команд

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Министерство физической культуры и спорта Московской области

В Подольске с 16 по 18 июля пройдут межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту среди специальных подразделений ФПС МЧС России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве отметили, что всего в Подольск приедут 15 команд из разных регионов страны, включая Москву, Татарстан, Нижний Новгород и другие.

Спортсмены будут соревноваться в 5 дисциплинах: штурмовая лестница, пожарная эстафета, боевое развертывание, установка и подъем по трехколенной выдвижной лестнице, а также они пройдут полосу препятствий.

Организатором соревнований выступает ФГКУ «Специальное управление ФПС № 3 МЧС России».

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