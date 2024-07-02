Диетолог: ботулизм — не единственная опасность при употреблении готовой еды

Ботулизм — не единственное заболевание, которым можно заразиться при употреблении готовой еды. Об этом предупредила член Национальной ассоциации диетологов Наталья Круглова. По ее словам, которые цитирует Pravda.Ru, поедая мясные или яичные блюда, ингредиенты которых не прошли должную термическую обработку, можно подхватить сальмонеллез.

Кроме того, от готовой еды можно заразиться кишечной палочкой и листериями, продолжила эксперт. Особую опасность данные заболевания представляют для людей с ослабленным иммунитетом, детей и беременных женщин.

«Важно использовать только свежеприготовленные продукты, следить за температурными режимами хранения, приобретать продукты в проверенных местах, и, если возможно, дополнительно обрабатывать их термически перед употреблением,» — посоветовала диетолог.

В июне 2024 года по всей России с ботулизмом были госпитализированы около 400 человек. Только в Москве — 227 пострадавших. Вспышки заболевания были зафиксированы в шести регионах. Эксперты выяснили, что причиной массового заболевания стала консервированная фасоль. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минздрав РФ выдал разрешение на испытания нового препарата для лечения ботулизма.