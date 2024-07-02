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В Бурятии пенсионерка с опухолью мозга шесть лет отказывалась от операции

В Бурятии спасли пенсионерку с опухолью мозга, которая отказывалась от операции

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Республиканская больница им. Н.А. Семашко/VK

В Республиканской клинической больнице Бурятии медики прооперировали пациентку с опухолью головного мозга, женщина шесть лет отказывалась от хирургического вмешательства. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

76-летняя пенсионерка поступила в больницу с жалобами на нарушение речи и слабость в конечностях. Врачи установили, что еще в 2018 году у пожилой женщины была диагностирована опухоль головного мозга, однако тогда пациентка отказалась от операции и не стала продолжать лечение.

«При поступлении пациентка уже не могла двигаться, была нарушена речь, сознание спутанное. Мы сразу же приступили к противоотечной терапии. Переговорили с родственниками и они, наконец-то дали свое согласие на операцию», — сообщил нейрохирург республиканской клинической больницы Булат Цыбиков.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, спустя неделю после операции пенсионерку выписали на амбулаторное лечение.

Ранее в Сургуте врачи спасли пациентку с огромной опухолью в почке.

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