В Бурятии пенсионерка с опухолью мозга шесть лет отказывалась от операции

В Республиканской клинической больнице Бурятии медики прооперировали пациентку с опухолью головного мозга, женщина шесть лет отказывалась от хирургического вмешательства. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

76-летняя пенсионерка поступила в больницу с жалобами на нарушение речи и слабость в конечностях. Врачи установили, что еще в 2018 году у пожилой женщины была диагностирована опухоль головного мозга, однако тогда пациентка отказалась от операции и не стала продолжать лечение.

«При поступлении пациентка уже не могла двигаться, была нарушена речь, сознание спутанное. Мы сразу же приступили к противоотечной терапии. Переговорили с родственниками и они, наконец-то дали свое согласие на операцию», — сообщил нейрохирург республиканской клинической больницы Булат Цыбиков.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, спустя неделю после операции пенсионерку выписали на амбулаторное лечение.

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