Суд арестовал первого фигуранта дела о похищении итальянца в Москве

Замоскворецкий суд на два месяца арестовал Залумхана Ибрагимова, одного из четырех обвиняемых в похищении гражданина Италии в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

«Избрать в отношении Залумхана Ибрагимова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 августа 2024 года», — говорится в постановлении суда.

По версии следствия, Ибрагимов и другие фигуранты, действуя в составе организованной группы, по поручению третьего лица, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, напали на итальянского предпринимателя Стефано Гуидотти.

1 июля итальянца под дулом пистолета заставили сесть в машину и вывезли из города, а затем держали прикованным к кровати. Через три дня полиция сумела обнаружить похитителей и пострадавшего в Брянске. Следствие считает, что у итальянца случился конфликт с конкурентом по бизнесу. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Ленобласти задержали предполагаемого члена банды, похищавшей людей.