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Россиянин надругался над семилетней девочкой и получил 12 лет колонии

На Алтае мужчина растлил семилетнего ребенка и получил 12 лет колонии

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Depositphotos

Житель Новокузнецка признан виновным в растлении малолетнего ребенка, мужчина приехал в гости и надругался над семилетней девочкой. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Алтай.

По данным следствия, 57- летний житель Новокузнецка в ноябре 2023 года гостил у родственников в селе Чоя Чойского района республики Алтай. Пока взрослых не было дома, гость надругался над семилетней девочкой.

После того, как мать потерпевшей вернулась с работы домой, девочка в слезах рассказала ей о произошедшем, женщина сразу же сообщила о случившемся в правоохранительные органы, злоумышленник был заключен под стражу. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что суд вынес приговор жителю Липецкой области, который надругался над несовершеннолетней в Воронеже. Мужчина подкараулил у учебного заведения десятилетнюю девочку и, когда она шла через овраг, угрожая ей, изнасиловал и скрылся с места. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Фигурант сначала давал признательные показания, но потом отрицал свою причастность. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 22 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее пермяк изнасиловал трехлетнюю девочку и бросил окровавленного ребенка у закрытого магазина.

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