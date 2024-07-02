Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Киргизии продлили запрет на проведение митингов

В Киргизии продлили запрет на проведение митингов в столице до 30 сентября

close
100%
РИА Новости

Суд Первомайского района столицы Киргизии до 30 сентября продлил запрет на проведение митингов в центре Бишкека. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Верховного суда республики.

«Решением Первомайского районного суда города Бишкек заявление муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Первомайскому административному району об ограничении места мирных собраний удовлетворено», — сообщили в суде.

Там добавили, что принято решение продлить запрет на проведение митингов «по 30 сентября 2024 года включительно».

В частности массовые акции запрещено проводить возле здания администрации президента, Верховного суда, посольства РФ, МВД, а также Государственного комитета национальной безопасности. При этом есть исключения, в частности «государственные и муниципальные официальные мероприятия», проводимые на центральной площади киргизской столицы — Ала-Тоо, также до 30 сентября текущего года митинги разрешается проводить гражданам в сквере имени Максима Горького.

Во время массовых беспорядков в Бишкеке пострадали как минимум 29 человек, одному из них — гражданину Пакистана — требуется операция. Волнения произошли на фоне задержания у хостела участников драки, которую устроили 13 мая. Вечером 17 мая жители Бишкека собрались на митинг после того, как в соцсетях сообщили, что сотрудники милиции якобы несправедливо отнеслись к своим согражданам, а иностранцев отпустили. В МВД эту информацию опровергли. Посольства Пакистана и Индии призвали своих граждан соблюдать осторожность. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что уральского депутата осудят за фальшивый паспорт Киргизии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами