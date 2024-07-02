В Киргизии продлили запрет на проведение митингов

Суд Первомайского района столицы Киргизии до 30 сентября продлил запрет на проведение митингов в центре Бишкека. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Верховного суда республики.

«Решением Первомайского районного суда города Бишкек заявление муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Первомайскому административному району об ограничении места мирных собраний удовлетворено», — сообщили в суде.

Там добавили, что принято решение продлить запрет на проведение митингов «по 30 сентября 2024 года включительно».

В частности массовые акции запрещено проводить возле здания администрации президента, Верховного суда, посольства РФ, МВД, а также Государственного комитета национальной безопасности. При этом есть исключения, в частности «государственные и муниципальные официальные мероприятия», проводимые на центральной площади киргизской столицы — Ала-Тоо, также до 30 сентября текущего года митинги разрешается проводить гражданам в сквере имени Максима Горького.

Во время массовых беспорядков в Бишкеке пострадали как минимум 29 человек, одному из них — гражданину Пакистана — требуется операция. Волнения произошли на фоне задержания у хостела участников драки, которую устроили 13 мая. Вечером 17 мая жители Бишкека собрались на митинг после того, как в соцсетях сообщили, что сотрудники милиции якобы несправедливо отнеслись к своим согражданам, а иностранцев отпустили. В МВД эту информацию опровергли. Посольства Пакистана и Индии призвали своих граждан соблюдать осторожность. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что уральского депутата осудят за фальшивый паспорт Киргизии.