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В Москве из больницы выписали двух пострадавших при атаке на Севастополь

Ракова: двух пострадавших при атаке на Севастополь выписали из больницы в Москве

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МЧС РФ

Двоих человек, которые пострадали при обстреле Севастополя со стороны украинских войск и были направлены на лечение в Москву, выписали из больницы. Об этом сообщила заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает РИА Новости.

Она рассказала, что всего в московские госпитали после атаки на Севастополь доставили 14 человек. К текущему моменту врачи завершили лечение двоих из них — матери и дочери.

«Положительная динамика. Они могут вернуться к нормальной жизни», — добавила Ракова.

23 июня украинские военные выпустили в сторону Севастополя пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. По информации министерства обороны РФ, сработавшие в городе системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре снаряда. Но еще одна ракета взорвалась в небе, после чего ее осколки и суббоеприпасы упали на землю.

В результате пострадали 153 человека, из которых 79 гражданам понадобилась госпитализация. Еще четверых — двоих детей и двоих взрослых — спасти не удалось.

Ранее в Севастополе заявили о планах установить около 600 новых укрытий.

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Удар ATACMS по Севастополю
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