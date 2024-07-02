«Роскосмос» определил места для пуска ракеты «Старт-1М»

На космодроме Восточный определили места пуска модернизированной ракеты-носителя «Старт-1М», который намечен на 2026 год. Об этом сообщили в российской госкорпорации «Роскосмос».

«На Восточном определены места подготовки и пуска ракеты-носителя легкого класса «Старт-1М», – следует из сообщения.

По информации «Роскосмоса», ракета-носитель «Старт-1М» предназначена на низкую околоземную орбиту груз массой до 500 кг.

В корпорации подчеркнули, что с 1997 по 2006 год с космодрома Свободный в Амурской области было проведено пять успешных пусков «Старта-1». Первый пуск модифицированной ракеты-носителя «Старт-1М» запланирован на 2026 году.

До этого глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия вместе с Китаем начнет экспансию Луны после 2036 года. При этом глава госкорпорации допустил возможность совместной работы с США над этим проектом.

Ранее в «Роскосмосе» утвердили график создания Российской орбитальной станции.