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Родственник заложил кирпичом дверь и замуровал в комнате невестку из-за жилищного спора

India Today: в Афганистане мужчина замуровал невестку в комнате из-за спора

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Афганистане родственник из-за жилищного спора заложил кирпичами дверь комнаты, в которой находилась его невестка и ее дочь-подросток. Об этом сообщает портал India Today.

Житель города Хайдарабад поссорился со своей невесткой, причиной конфликта стал имущественный спор. В ходе ссоры мужчина заложил кирпичом дверь комнаты, в которой находилась женщина и ее дочь-школьница.

О произошедшем в полицию сообщили соседи семьи, стражи порядка разломали стену и спасли замурованных мать и дочь. Пострадавшая обвинила родственника в домогательствах и заявила, что он силой отобрал у нее документы на принадлежащую ей недвижимость. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, однако подозреваемый до сих пор не задержан.

До этого сообщалось, что в Индии мужчина сжег дом, в котором находилась его жена, он поссорился с супругой из-за своего увлечения дорогими почтовыми голубями. Инцидент произошел в провинции Пенджаб. Соседи заметили черный дым над домом, где жила семейная пара. Они вызвали пожарных, огонь быстро потушили. Внутри сгоревшего дома находилось супруга любителя голубей, спасти ее не удалось. Как установили полицейские, во время ссоры мужчина привязал беременную жену к кровати, поджег дом и скрылся, удалось ли его задержать — неизвестно.

Ранее мужчина избил жену и откусил ей нос во время ссоры из-за приданого.

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