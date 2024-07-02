Мэр Москвы рассказал, как в столице поддерживают развитие креативных индустрий

Агентство креативных индустрий (АКИ), созданное 4 года назад, помогло реализовать более 170 проектов в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, всего в Москве 108,5 тыс. компаний, которые специализируются на разных креативных сферах, среди которых разработка ПО, реклама, кино и другие.

Собянин добавил, что всего в организациях этого сектора работают около 740 тыс. человек.

«Креативная индустрия – это образ жизни и динамично растущий сектор городской экономики», — написал Собянин.

АКИ помогает дизайнерам, модельерам, музыкантам и другим представителям сферы креативных индустрий. Одним из проектов АКИ стал «Центр материалов». На этой интернет-площадке покупатели могут выбрать необходимые ткани и аксессуары от 500 производителей и поставщиков из России и зарубежных стран.

Также АКИ проводит конкурс для музыкантов «Фабрика музыки», в рамках которого начинающие музыканты могут найти потенциальных клиентов и работодателей. В 2023 году в конкурсе приняли участие 96 человек, 6 из них стали победителями проекта «Музыка в парках», а 5 – проекта «Уличный артист в парках».

Проект АКИ «Фабрика видеоигр» помогает разработчикам и геймдизайнерам пройти обучение и получить консультацию.

«Агентство креативных индустрий — надежный партнер для творческого бизнеса в столице, проекты которого вносят ощутимый вклад в развитие нашего города», — заключил Собянин.