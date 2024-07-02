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Бастрыкин заинтересовался массовым мором пчел

Глава СК РФ Бастрыкин заинтересовался массовым мором пчел под Волгоградом

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки по факту нарушения прав жителей Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

В сети распространилось видеообращение жителей региона к Бастрыкину о нарушении их прав. Отмечается, что на территории региона произошел мор пчел из-за обработки сельскохозяйственных полей химикатами.

При этом местные власти отказываются компенсировать пострадавшим причиненный ущерб. По данному факту следователями проводится процессуальная проверка.

24 июня появилась информация, что в Волгоградской области произошел массовый мор пчел. Агентство «Высота 102» сообщало, что в середине июня в окрестностях хуторов Нижнереченский и Верхнереченский Нехаевского района оказались уничтожены 300 пчелиных семей.

До этого кандидат биологических наук, научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ Владимир Карцев рассказал о том, что в Московской области появились гигантские осы – их размер достигает 6 см.

Ранее Бастрыкин нашел способ вернуть смертную казнь.

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