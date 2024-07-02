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Россияне назвали главные качества для успеха в творческих профессиях

Почти четверть россиян назвали свои профессии близкими к творческим

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Shutterstock

Почти четверть россиян (23%) относят себя в той или иной степени к специалистам в области креативных индустрий, и почти столько же (21%) выразили желание попробовать себя в творческих профессиях. Такие данные предоставили аналитики медиахолдинга Rambler&Co, которые провели опрос интернет-пользователей накануне фестиваля-форума «Российская креативная неделя».

Согласно опросу, 39% респондентов знают, что креативные индустрии — это сектор экономики, который основывается на интеллектуальной деятельности и индивидуальном творчестве. Еще 18% дали близкие по смыслу ответы. Остальные 43% признались, что не интересуются этой отраслью.

Из четверти россиян, заявивших, что они работают в креативных индустриях, 4% рассказали, что занимаются созданием визуального контента, 3% работают в медиа, 3% — в архитектуре или урбанистике, 2% — в изобразительном искусстве, 2% — в музыке, 2% трудятся в музеях, на выставках или в галереях, 7% — в смежных сферах.

Остальные 77% участников опроса не относят свою профессию к этому сектору экономики.

Главным качеством специалиста в сфере креативных индустрий респонденты назвали творческое начало (30%), уверенность (20%), стрессоустойчивость (14%), насмотренность (10%), коммуникабельность (10%), перфекционизм (9%) и тайм-менеджмент (7%).

О разработке нормативной базы для развития креативных индустрий знают 34% опрошенных. Остальные не интересуются нововведениями в сфере.

Отвечая на вопрос, влияет ли творческий сектор на развитие их городов, 24% жителей столицы сказали, что креативные индустрии играют важную роль, в то время как 17% придерживаются противоположного мнения.

Среди респондентов из Северной столицы 9% согласились со значимостью этого сектора экономики, а 2% — нет. 17% жителей других регионов считают его важным, а 31% — нет.

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