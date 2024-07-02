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В Ленобласти водитель насмерть сбил пешехода и сбросил в канаву

В Ленобласти задержали водителя, бросившего пешехода в канаву после аварии

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МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Жителя Петербурга подозревают в том, что он сбросил в канаву человека. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Задержание мужчины последовало после того, как женщина Гатчинского района Ленобласти заметила тело мужчины и сообщила об этом в правоохранительные органы.

«Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что погибший, 58-летний местный житель, стал жертвой ДТП», – поделились в ведомстве.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека.

Специалисты ведомства оперативно разыскали подозреваемого, им оказался 54-летний житель Шушар. По версии сотрудников МВД, в день произошедшего россиянин находился за рулем автомобиля марки Skoda. Во время движения он сбил мужчину, который двигался по обочине.

Фигуранта задержали.

До этого в Екатеринбурге россиянин дважды за день был сбит транспортным средством. Сначала его сбил поезд метро и его направили в больницу. Затем он сбежал из медучреждения, но оказался под колесами автомобиля и попал в реанимацию. Он находится в стабильно тяжелом состоянии.

Ранее в Кузбассе восемь человек пострадали после аварии с двумя легковыми машинами.

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