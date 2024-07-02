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Россиянин заразился от своей собаки опасным заболеванием

В Забайкалье мужчина заразился от своей собаки опасным токсокарозом

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Shutterstock/Pavel Hlystov

Житель Забайкалья заразился от своей собаки опасными паразитами. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ветеринарии Республики Бурятия.

Как рассказали в ведомстве, у улан-удэнца был диагностирован токсокароз — заболевание, вызываемое паразитами Toxocara canis. У питомца мужчины был выявлен тот же паразит.

«Токсокароз может привести к серьезным осложнениям, таким как поражение глаз, нервной системы и других органов, чаще всего заражение происходит от собак. <...> Заражение человека токсокарозом происходит при попадании яиц токсокар в желудочно-кишечный тракт. Яйца могут быть занесены в рот с загрязненными почвой руками, овощами, ягодами, а также при контакте с зараженным животным», — пояснили в пресс-службе управления ветеринарии.

Чтобы обезопаситься от заражения, специалисты рекомендовали проводить животным дегельминтизацию раз в квартал.

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