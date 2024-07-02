Россиянин ударил пенсионерку кирпичом по голове, перепутав ее со своей обидчицей

Мужчина ударил кирпичом 77-летнюю калининградку, которую перепутал со своей неприятельницей. Об этом сообщили в прокуратуре Калининградской области.

В апреле 32-летний ранее судимый житель Багратионовского района напал на жительницу областного центра. Мужчина заявил, что перепутал пенсионерку с другой женщиной, с которой у него перед этим произошел конфликт. Он ударил потерпевшую кирпичом и причинил ей ушибленную рану головы.

Теперь прокурор требует через суд взыскать с рецидивиста компенсацию морального вреда.

«Кроме того, в отношении мужчины в суде рассматривается уголовное дело по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ («Нанесение побоев лицом, имеющим судимость»)», — уточнили в прокуратуре.

Ранее в Свердловской области мужчина избил женщину, которая кормила бездомного котенка у его дома.