Российская ТЭЦ предложила недовольным отключением воды «помыть рот с мылом»

Представители Кызылской ТЭЦ, находящейся в Тыве, выпустили обращение к местным жителям после отключения горячей и холодной воды, предложив некоторым недовольным сложившейся ситуацией гражданам вымыть рот с мылом. Соответствующий пост размещен на странице теплоэлектростанции во «ВКонтакте».

«К сожалению, есть и такие комментаторы, которые, не зная законодательства и сути процесса теплоснабжения, пытаются умничать, обижать и провоцировать остальных. Таким нужно рот помыть с мылом, помогло бы», — говорится в сообщении.

Пользователям фраза «помыть рот с мылом» не слишком пришлась по душе, о чем они поспешили заявить в комментариях к посту. Так, одна из подписчиц паблика ТЭЦ высмеяла ситуацию, написав:

«Даже если нам придется помыть рот с мылом, у нас же отключили горячую и холодную воду. А чем мы будем мыть тогда?» — сыронизировала женщина.

Другая пользовательница назвала автора поста «хабалкой с базара» и возмутилась тем, что работники ТЭЦ не могут написать обращение официальным языком.

Пост был размещен в паблике ТЭЦ 1 июля в 12:49 мск. На момент публикации материала его не удаляли и не редактировали.

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