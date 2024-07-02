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Два СВУ с гайками обнаружили в Сергокале при расследовании терактов в Дагестане

В доме у жителя Дагестана нашли самодельные взрывные устройства

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ФСБ РФ/РИА «Новости»

В Сергокале нашли два СВУ при расследовании терактов, произошедших в Махачкале и Дербенте. Об этом сообщает «Сапа Кавказ».

По данным источника Telegram-канала, силовики обнаружили самодельные взрывные устройства в подсобке у 44-летнего местного жителя. Известно, что устройства были начинены металлическими гайками и состояли из пластиковых бутылок с аммиачной селитрой и алюминиевой пудрой.

Найденные СВУ с выведенными проводами были обезврежены. Кто изготовил устройства, пока неизвестно. Прямо сейчас владелец дома, в котором прошел обыск, отвечает на вопросы сотрудников полиции.

До этого глава республики заявил, что основной угрозой, влияющей на обстановку в Дагестане, остается возросшая активность международных террористических организаций.

23 июня в Дагестане произошла серия терактов. Вооруженные боевики обстреляли православные храмы и синагоги. В ходе контртеррористической операции (КТО) ликвидировали одного из сыновей экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Османа.

Ранее в МВД сообщили, что напавшие на Дербент террористы планировали атаковать и шиитскую мечеть.

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Теракт в Дагестане
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