В Москве задержали мужчину из-за татуировки с фразой про русский военный корабль

В Москве задержан участник «Болотного дела» Степан Зимин, его доставили в отдел полиции из-за татуировки с фразой про русский военный корабль. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительной информации, видео с Зиминым было снято 30 июня на территории бизнес-квартала «Арма». Один из посетителей возмутился его татуировкой на шее.

После того как видео попало в сеть, Зиминым заинтересовались сотрудники полиции. 1 июля он был доставлен в ОВД «Басманный». На него было возбуждено административное дело. После разговора с полицейскими Зимин пообещал свести татуировку.

1 июля в Краснодарском крае вынесли приговор мужчине, который пытался выехать на Украину для участия в боевых действиях против России. Дело рассматривали по статьям о приготовлении к госизмене и участии в деятельности террористической организации. В итоге мужчину приговорили к шести годам колонии.

До этого суд в Крыму приговорил жителя Ялты к 16 годам лишения свободы, признав его виновным в госизмене.

Ранее жителя Иркутской области заподозрили в работе на разведку Украины.