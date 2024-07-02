Курганского поджигателя двух подростков отправили в колонию

Курганский областной суд вынес приговор 23-летнему Никите Бурцеву, которого обвиняли в поджоге двух подростков, один из пострадавших юношей скончался в больнице от ожогов. Об этом сообщает издание «45.ru».

Мужчину признали виновным по двум уголовным статьям «Убийство, совершенное с особой жестокостью» и «Покушение на убийство двух и более лиц с особой жестокостью» и назначили наказание в виде 18 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. Также суд обязал поджигателя выплатить семье погибшего подростка компенсацию в размере 3 млн рублей.

Инцидент с участием Бурцева произошел 30 августа 2023 года в деревне Верхнеглубокое Лебяжьевского округа. По версии правоохранителей, мужчина подошел к двум школьникам у сельского клуба, облил их легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. После случившегося обоих пострадавших доставили в больницу. Один из школьников не выжил, другой получил ожоги разной степени тяжести 14% покровов тела.

Как рассказал Бурцев в ходе одного из заседаний суда, в тот день ему позвонил знакомый и попросил подойти к сельскому дому культуры, чтобы поговорить с подростками, которые вели себя неадекватно и якобы хотели поджечь здание ДК.

«Я достал зажигалку из кармана, наклонился к земле, сказал, что от одной искры может непоправимое произойти. После этого я чиркнул зажигалкой, но ничего не произошло», — делился своей версией произошедшего подсудимый.

Далее, по словам Бурцева, у одного из потерпевших вспыхнул карман, а под другим загорелась земля. Мужчина утверждал, что вместе со свидетелями срывал с потерпевших горящую одежду, помогал тушить их, а после вызвал скорую.

Во время суда курганец не раз подчеркивал, что умысла причинять вред жизни и здоровья несовершеннолетних у него не было.

В защиту Бурцева выступили 125 односельчан. Защита мужчины зачитывала характеристику подсудимого от его командира, с которым курганец служил на СВО. В ней Бурцева охарактеризовали как ответственного, целеустремленного и дисциплинированного военнослужащего.

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