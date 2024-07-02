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Томская Дума не приняла поправку о лишении мандата за иноагентство

Депутаты Думы Томска снова не приняли норму о лишении иноагентов полномочий

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Гордума Томска снова не утвердила поправку в устав города, согласно которой депутат должен лишаться мандата в случае признания его иноагентом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«С требованием принять поправку выступила городская прокуратура», — говорится в публикации. При этом уточняется, что депутаты не принимают поправку уже во второй раз.

В первый раз гордума рассмотрела соответствующие поправки в устав 11 июня, но тогда для принятия решения не хватило голосов. Ситуация повторилась на сессии 2 июля: за внесение изменений проголосовало 23 депутата при необходимом минимуме в 25.

Председатель комиссии гордумы по регламенту и правовым вопросам Илья Леонтьев пояснил, что речь идет о приведении устава Томска в соответствие с федеральным законодательством.

До этого стало известно, что экс-депутат из Томска может получить до 25 лет колонии за мошенничество и хранение оружия.

Ранее в Томске предложили вернуть прямые выборы мэра.

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