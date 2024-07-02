Пьяный водитель устроил гонки на пляже в Бурятии и едва не наехал на отдыхающих

В Нижнеангарске пьяный водитель устроил опасную езду на местном пляже и едва не наехал на отдыхающих. Видео опубликовал Telegram-канал «Весь Улан-Удэ. Бурятия».

Инцидент произошел на днях на Нижнеангарском пляже. Как видно на кадрах, водитель седана проехал по песку мимо людей и выехал к самой кромке воды. Очевидцы утверждают, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он остановился только после того, как от его машины отлетел бампер.

Свидетели заезда, чьи жизни автомобилист поставил под угрозу, требуют привлечения мужчины к ответственности. Как уточняется, пока ему грозит только штраф в размере до 4500 рублей за заезд в воду на машине.

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