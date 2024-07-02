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В российском регионе произошло сильное землетрясение

В Свердловской области произошло землетрясение силой 4,5 балла

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Depositphotos

Сильное землетрясение произошло близ городов Североуральск и Краснотурьинск в Свердловской области. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на сайт Международной системы мониторинга.

Колебания силой 4,5 балла были зафиксированы 28 июня в 03:26 по Гринвичу (в 12:26 по местному времени).

Как отмечают ученые из екатеринбургского Института геофизики УрО РАН, землетрясение могло бы представлять угрозу для людей и построек, однако толчки произошли в лесной местности, поэтому реальной опасности для населения не было.

В конце июня землетрясение произошло в Лерикском районе на юге Азербайджана.

По данным Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано в пятницу в 07:43 (06:43 мск) на территории Лерикского района, в 27 км к востоку от станции «Лерик». В эпицентре подземные толчки ощущались около 5 баллов, а в прилегающих Лерикском, Лянкяранском, Астаринском, Ярдымлинском, Масаллинском и Джалилабадском районах их сила оценивается в 4 балла.

Ранее землетрясение магнитудой 5 произошло в Японии.

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