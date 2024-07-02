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При обстреле Севастополя ранена гражданка Украины

Москалькова: при обстреле Севастополя со стороны ВСУ ранена гражданка Украины

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Одной из пострадавших при обстреле Севастополя со стороны ВСУ 23 июня оказалась гражданка Украины, которая сейчас готовится получить российский паспорт. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, за помощью в получении единовременной выплаты обратилась гражданка Украины, которая получила ранение в Севастополе. Женщина в настоящее время подала обращение в компетентные органы о получении гражданства РФ.

2 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в стационарах города остаются 13 человек, пострадавших при обстреле 23 июня.

23 июня вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. По данным властей, ранения различной степени тяжести получили 151 человек, еще четверо спасти не удалось. Среди них — двое детей.

Ранее под Севастополем уничтожили четыре воздушные цели.

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