В Новосибирске собака без намордника покусала проезжавшего рядом на самокате мальчика

Мальчику из Новосибирска понадобилась помощь медиков после того, как он проехал на самокате около детской площадки. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Ленинском районе. Питомец породы хаски остался лежать без хозяина и намордника в кустах на площадке для детей. В это время шестилетний мальчик быстро ехал на самокате, скорее всего, не заметив собаку.

Животное напало на ребенка и укусило несколько раз. В результате у пострадавшего диагностировали укусы и царапины. Травмы были неглубокими.

На данный момент неизвестно, по какой причине владелец оставил животное без присмотра.

До этого в Чите ребенок пострадал после встречи с собакой. По словам матери мальчика, ее сыну животное разорвало лицо. Ребенка оперативно доставили в больницу, где оказали всю необходимую помощь. На данный момент полиция проводит проверку. О том, был ли у собаки хозяин, не сообщается.

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