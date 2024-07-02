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В Новосибирске собака без намордника покусала проезжавшего рядом на самокате мальчика

Shot: в Новосибирске собака напала на шестилетнего ребенка на самокате

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Shutterstock

Мальчику из Новосибирска понадобилась помощь медиков после того, как он проехал на самокате около детской площадки. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Ленинском районе. Питомец породы хаски остался лежать без хозяина и намордника в кустах на площадке для детей. В это время шестилетний мальчик быстро ехал на самокате, скорее всего, не заметив собаку.

Животное напало на ребенка и укусило несколько раз. В результате у пострадавшего диагностировали укусы и царапины. Травмы были неглубокими.

На данный момент неизвестно, по какой причине владелец оставил животное без присмотра.

До этого в Чите ребенок пострадал после встречи с собакой. По словам матери мальчика, ее сыну животное разорвало лицо. Ребенка оперативно доставили в больницу, где оказали всю необходимую помощь. На данный момент полиция проводит проверку. О том, был ли у собаки хозяин, не сообщается.

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