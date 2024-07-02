На военно-патриотическом слете в ХМАО проведут пенную вечеринку

В ХМАО движение «Ветераны России» анонсировало военно-патриотический слет с пенной вечеринкой. Афиша мероприятия появилась на странице регионального отделения организации во «ВКонтакте».

В сообщении утверждается, что окружной патриотический слет «Zа Родину!» состоится 6 июля в Пыть-Яхе. Местным жителям предложили поучаствовать в мастер-классах по сборке автомата Калашникова и стрельбе из пневматической винтовки. Также гостей пригласили на пенную вечеринку и на полевую кухню.

Помимо этого на слет решили позвать аниматоров и подготовили для детей сладкую вату. Известно, что мероприятие приурочено ко Дню Ветерана боевых действий, поэтому планируется, что юные участники будут рисовать открытки участникам СВО.

Весной этого года организаторы слета проводят» target=«_blank»>получили из бюджета почти 600 тыс. рублей на проведение мероприятия, направленного на «формирование патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения, а также активной жизненной позиции школьников и молодежи ХМАО-Югры».

Ранее православные активисты попытались сорвать фестиваль хоррор-кино из-за подозрений в сатанизме.