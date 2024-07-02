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В Кургане будут судить ОПГ с подростками, которая похитила человека

В Кургане подростков будут судить за похищение человека и мошенничество

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Пресс-служба ФСБ России

В Кургане завершилось расследование дела о похищении человека и мошенничестве. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, местные жители создали ОПГ, участниками которой были в том числе и трое несовершеннолетних.

«При этом 28-летний организатор и руководитель преступной группы выполнял функции по контролю за функционированием, согласованностью действий всех участников группы, планированием преступлений и распределению их преступных ролей», – поделились в ведомстве.

Участники два года вымогали у местного жителя деньги, забрали у него паспорт и оформляли на него кредиты. Самого молодого человека дважды похищали. Деньги от займов члены ОПГ тратили на свои нужды.

Подозреваемые вымогали средства еще у 14 людей. Помимо денег, они брали телефоны и ценные вещи. У одного из пострадавших из квартиры похитили компьютер.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Его направили для рассмотрения по существу в суд.

Ранее мужчину, похитившего двоих подростков прошлым летом, поймали в Нижнем Новгороде.

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