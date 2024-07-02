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На Кубани экс-начальница Роспотребнадзора получила уголовный срок за взятки от кафе

В Краснодаре экс-начальница Роспотребнадзора получила 9 лет за взяточничество

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Телеграм-канал «Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края»

В Краснодаре суд признал виновными во взяточничестве бывшую руководительницу Роспотребнадзора и ее подчиненных. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Согласно материалам дела, в 2021 году начальница отделения краевого надзора за питанием населения вместе со своим заместителем и подчиненными регулярно получала от представителей бизнеса деньги — за вознаграждение в размере от 20 до 150 тысяч рублей специалисты не проводили проверки в точках общепита и «закрывали глаза» на имеющиеся в их работе санитарные нарушения.

«Сумма взяток, полученных сотрудниками Роспотребнадзора, составила почти 500 000 рублей. Преступная деятельность подсудимых была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю», — рассказали в пресс-службе судов.

Суд признал экс-начальницу ведомства виновной и приговорил ее к восьми годам и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также осужденную обязали выплатить штраф в размере трех миллионов рублей. Еще одна фигурантка уголовного дела получила семь лет в колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей.

Другие подчиненные осужденной получили от семи лет пяти месяцев до семи лет условно. Суд также лишил всех виновных на разный срок права занимать государственные должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Ранее студентов МГМСУ, подозреваемых в посредничестве во взятках, отправили под домашний арест.

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