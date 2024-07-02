В Госдуме обозначили условие для запрета никабов в России

Закон о запрете в России никабов (мусульманский головной убор, который полностью закрывает лицо, кроме узкой щели для глаз) примут при поддержке во всех регионах. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает NEWS.ru.

Депутат подчеркнул, что Россия является многонациональной страной, а потому решение должно быть принято с учетом мнения тех, в отношении кого будет приниматься такой закон.

«Не должно получиться такого, что в одной республике будут выступать за данный запрет, а в другой — будут против», — сказал он.

Водолацкий пояснил, что в этом отношении «существуют перекосы, необходимо вырабатывать то, что касается религии, а не то, что проповедуют извне». Он также уточнил, что сам готов поддержать законопроект в случае одобрения его всеми муфтиями.

1 июля муфтий Дагестана Ахмед Абдуллаев заявил, что в ближайшие дни вынесет фетву (в исламе решение по какому-либо вопросу, выносимое муфтием, факихом или алимом) о запрете никаба в республике.

29 июня глава СК РФ Александр Бастрыкин согласился с запретом никабов в России и адресовал вопрос законодателям.

Ранее в Узбекистане мужчину арестовали и оштрафовали за ношение никаба и женской одежды.