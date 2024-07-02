В Подмосковье продолжают обновлять автобусы «Мострансавто», сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Новые автобусы появились на маршрутах в Красногорске, Наро-Фоминске и Краснознаменске.

В ведомстве отметили, что в новых автобусах количество посадочных мест увеличилось до 41. Автобусы оборудованы багажными полками, системой климат-контроля, валидаторами для бесконтактной оплаты и USB-розетками.

Также автобусы адаптированы для маломобильных пассажиров, а в салоне есть специальные места для инвалидных колясок.