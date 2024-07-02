Диетологи рассказали россиянам, как избежать отравления в жаркую погоду

Во время жаркой погоды повышается риск пищевого отравления, поэтому со всеми скоропортящимися продуктами нужно быть осторожнее, предупредила врач-диетолог Наталья Круглова. Это в особенности касается блюд с яйцами в составе, тем более термически необработанными – например, в чизкейках и других десертах, отметила она в беседе с RT.

Диетолог призвала обратить внимание на молочку – в жару, по ее словам, лучше делать выбор в пользу пастеризованных и ультрапастеризованных продуктов.

«Опять же, при употреблении непастеризованных продуктов есть риск кишечной инфекции, и эти продукты крайне неустойчивы с точки зрения микробиологической безопасности

вне холодильника», – добавила врач.

Аккуратнее Круглова посоветовала быть с продуктами и блюдами из мяса, птицы и рыбы. При покупке готовых блюд их следует тщательно прогреть на сковородке или в духовке – это снизит риск подхватить инфекцию, отметила Круглова. Вне холодильника подобные продукты могут храниться не дольше двух часов, а иногда и одного, добавила она.

Сегодня стало известно, что уже более 30 человек госпитализировали в Братске из-за отравления в местном кафе «Мехико». В том числе пострадали восемь детей. У всех отравившихся диагностировали гастроэнтерит средней и легкой степени тяжести. Роспотребнадзор закрыл кафе.

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