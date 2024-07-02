Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Диетологи рассказали россиянам, как избежать отравления в жаркую погоду

Врач-диетолог Круглова: в жаркую погоду сильно повышается риск отравлений

close
100%
Depositphotos

Во время жаркой погоды повышается риск пищевого отравления, поэтому со всеми скоропортящимися продуктами нужно быть осторожнее, предупредила врач-диетолог Наталья Круглова. Это в особенности касается блюд с яйцами в составе, тем более термически необработанными – например, в чизкейках и других десертах, отметила она в беседе с RT.

Диетолог призвала обратить внимание на молочку – в жару, по ее словам, лучше делать выбор в пользу пастеризованных и ультрапастеризованных продуктов.

«Опять же, при употреблении непастеризованных продуктов есть риск кишечной инфекции, и эти продукты крайне неустойчивы с точки зрения микробиологической безопасности
вне холодильника», – добавила врач.

Аккуратнее Круглова посоветовала быть с продуктами и блюдами из мяса, птицы и рыбы. При покупке готовых блюд их следует тщательно прогреть на сковородке или в духовке – это снизит риск подхватить инфекцию, отметила Круглова. Вне холодильника подобные продукты могут храниться не дольше двух часов, а иногда и одного, добавила она.

Сегодня стало известно, что уже более 30 человек госпитализировали в Братске из-за отравления в местном кафе «Мехико». В том числе пострадали восемь детей. У всех отравившихся диагностировали гастроэнтерит средней и легкой степени тяжести. Роспотребнадзор закрыл кафе.

Ранее врачи объяснили, как не отравиться роллами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами