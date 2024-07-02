Москвичам пообещали передышку от жары в выходные

К выходным в Москве температура воздуха понизится, сильная жара начнет отступать с пятницы. Через столицу будет проходить холодный атмосферный фронт, благодаря чему и случится «передышка» от жары, рассказала RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

На фоне приближения холодного фронта погода может стать опасной, предупредила метеоролог. Так, возможен шквалистый ветер скоростью до 20-25 м/с, пройдут ливни, грозы и град.

В пятницу температура воздуха еще будет достаточно высокой – до 31-33 градусов. В субботу местами будет чуть прохладнее, пройдет кратковременный дождь.

«А в воскресенье погода уже будет вполне комфортная, ночи будут прохладнее, то есть мы выспимся уже в городе», — заключила синоптик.

Напомним, в Москве и Подмосковье из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Такой режим действует с 2 июля до 4 июля. Синоптики обещают, что 6-7 июля температура воздуха в столице опустится чуть ниже +30°C и составит около +28-29°C.

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