Челябинцы устроили потасовку со стрельбой и взрывами

Жители Челябинска пожаловались на взрывы во дворе. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел в Ленинском районе. По словам местной жительницы, ночью неизвестная женщина с криком призывала кого-то не стрелять. После этого что-то взорвалось.

Другой местный житель рассказал, что в полицию они не обращаются, несмотря на частые потасовки. Причина заключается в том, что челябинцы боятся реакции дерущихся.

В комментарии для журналистов представители МВД подтвердили, что обращений о произошедшем не поступало. Тем не менее, специалисты ведомства уже обратили внимание на эту ситуацию, ее взяли на контроль.

«Участковые уполномоченные полиции проводят поквартирный обход дома с целью установления возможных свидетелей и очевидцев произошедшего», – поделились в полиции.

Помимо этого, оперативные сотрудники проводят необходимые мероприятия, которые помогут задержать участников.

Ранее в Кемеровской области проводы в армию закончились стрельбой.