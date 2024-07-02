На 16-летнего подростка завели уголовку за поджог на ж/д станции под Калугой

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору» на 16-летнего жителя Калужской области, которого подозревают в поджоге батарейного шкафа на станции «Людиново-2». Об этом пишет Telegram-канал Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По версии следствия, 28 июня некто, поддерживающий вооруженные силы Украины (ВСУ), предложил подростку совершить диверсию и заснять процесс на видео за денежное вознаграждение в размере 50 тыс. рублей. Юноша согласился и пошел на преступление. Денег он в итоге не получил.

В итоге личность несовершеннолетнего установили, после чего он был задержан. На суде он признал вину и раскаялся в содеянном, прежде чем его отправили в СИЗО. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

До этого в Челябинске суд вынес приговор мужчине, который поджег релейный шкаф около аэропорта. Во время инцидента никто не пострадал, так как по дороге курсировали только грузовые составы.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы. Известно, что молодой человек в соцсетях был подписан на страницы террористической организации.

Ранее двух граждан Казахстана осудили за диверсию на железной дороге в России.