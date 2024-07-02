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В Госдуме назвали границы запрета пропаганды наркотиков в произведениях

Депутат Крашенинников: литература не попадет под запрет пропаганды наркотиков

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РИА Новости

Произведения искусства и литературы не попадут под проект о запрете пропаганды наркотиков, если они — часть художественного замысла. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает РИА Новости.

Он отметил, что для результатов творчества художников и писателей будет действовать «особый режим».

«Произведения не попадают под пропаганду, если наркотики составляют оправданную жанром неделимую часть художественного замысла», — сказал Крашенинников.

Парламентарий обратил внимание, что перечень литературы, которая будет подлежать маркировке, составит Минкульт. Все произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года, не будут подпадать под запрет пропаганды наркотиков.

В 2022 году Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) оштрафовали по делу о пропаганде наркотиков. Причиной стал клип «Новая волна» в том числе. Его премьера состоялась в 2021 году. В музыкальном ролике Моргенштерн предстал в образе папы Римского. По сюжету якобы папа Римский собирает верующих на богослужение во время апокалипсиса. Однако священник (DJ Smash) дает ему таблетку, после которой в храме начинается массовая вечеринка. В ролике показано, как рэпер раздевается в стенах церкви, прихожане целуются и проч.

Ранее клип собирались запретить из-за сцен сексуального характера в храме.

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