«Можно наломать дров»: в Совфеде оценили идею запрета движения чайлдфри

Запрет движения чайлдфри бесполезен, поскольку позволит его приверженцам более активно «влиять на умы». Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась сенатор Ольга Епифанова. Она отметила, что необходимо разделять нежелание иметь детей и пропаганду.

«В ситуации, связанной с запретами, всегда требуются самые четкие формулировки, иначе можно, как говорится, наломать дров. Жизнь показывает, что запреты, как правило, бесполезны. Они, наоборот, дают подобным движениям более активно продвигать свое мнение и влиять на умы. Самое главное, надо разделять личное убеждение не иметь детей и пропаганду, которая, бесспорно, имеет место в интернет-пространстве, если говорить о движении чайлдфри. В свое время несколько групп чайлдфри в социальных сетях были заблокированы за разжигание ненависти, оскорбления и шокирующий контент. Эту работу вполне можно продолжать, не дожидаясь специальных законов», — сказала она.

По мнению Епифановой, в России чайлдфри зародилось не из-за нежелания женщин иметь детей, а из-за отсутствия «надежных» отцов.

«Настоящая и глубокая проблема, на мой взгляд, это когда бездетность является внутренним убеждением. С этим надо серьезно работать, поскольку причин такой жизненной позиции может быть множество, и здесь необходимы определенные исследования, которые, как мне известно, у нас в стране пока не проводятся. Я не первый год возглавляю российское социал-демократическое женское движение и вопрос чайлдфри, на мой женский взгляд, в наших российских реалиях имеет немного другую природу: это не проблема нежелания ребенка, а проблема отсутствия надежного, сильного отца», — добавила она.

Сенатор уточнила, что более многочисленным в России движением является борьба с «яжематерями», и именно на него нужно обратить внимание правоохранителям.

«Кстати, к чайлдфри примыкает несколько лет назад возникшее в интернете движение «борцов с «яжематерями», то есть с женщинами, воспитывающими детей. В отличие от западных чайлдфри, оно характерно именно для нашего постсоветского пространства. Причем, если в самых популярных группах чайлдфри состоит от полусотни до двух-трех тысяч человек, то в пабликах из разряда «Яжемать» — миллионы. Вот на что надо обратить пристальное внимание нашим правоохранителям», — подчеркнула Епифанова.

1 июля стало известно, что член комитета Государственной думы по безопасности Бийсултан Хамзаев направил письмо главе министерства юстиции Константину Чуйченко с просьбой запретить в России движение чайлдфри.

По его мнению, в России необходимо проработать законодательные решения в части запрета распространения любой информации, «дискредитирующей семейные ценности и призывающей граждан к отказу от деторождения». При этом Хамзаев отметил, что чайлдфри «не существует юридически».

Ранее в Госдуме объяснили, как должен работать запрет на «идеологию чайлдфри».