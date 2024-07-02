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В Нижнем Новгороде падение ребенка из окна закончилось трагедией

В Нижнем Новгороде двухлетний мальчик разбился, выпав с пятого этажа

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МЧС России

В Нижнем Новгороде двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 2 июля у дома 36/2 по улице Кораблестроителей. Двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа на асфальт. Спасти ребенка не удалось.

В ведомстве не уточнили, при каких обстоятельствах случилась трагедия, но еще раз обратились к взрослым с просьбой внимательнее следить за безопасностью детей, в частности: не оставлять окна открытыми, когда ребенок находится в комнате один; установить на окна блокираторы; убрать от окон стулья и другие предметы мебели, по которым дошкольник может забраться на подоконник. В МЧС напомнили, что москитные сетки не уберегают от падения и не смягчают его.

До этого четырехлетняя девочка выпала из окна дома в Петербурге: пострадавшая получила многочисленные травмы, но выжила.

Ранее в Миассе спасли ребенка, который проткнул живот рычагом от велосипеда

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