Подмосковье атаковали гигантские осы – ученые оценили их опасность

В Московской области появились гигантские осы – их размер достигает 6 см. Этот вид насекомых называется сколии, для людей они не опасны, заверил кандидат биологических наук, научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ Владимир Карцев. Такие осы обитают в южных регионах, в Подмосковье они попали недавно, объяснил он в беседе с 360.ru.

По словам Карцева, в столичном регионе очень мало сколий. Для людей они не представляют опасности, так как не защищают гнезда, а их яд слабый и может нанести вред только личинкам жуков.

«У них редкая жертва — жук-носорог, которого тут не встретишь. Не знаю, что делать этим осам в Москве», — отметил энтомолог.

Этот вид ос раньше обитал в южных республиках Советского Союза, сейчас они просто «сдвинулись на север», добавил ученый. Причем на яд обычных пчел и ос у людей встречается аллергия, а об этом конкретном виде насекомых таких данных нет, поэтому волноваться об их появлении не нужно, заключил Карцев.

В московском детском саду ранее на воспитанников напал рой ос.