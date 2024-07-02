Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подмосковье атаковали гигантские осы – ученые оценили их опасность

Энтомолог Карцев: гигантские осы сколии для жителей Подмосковья не опасны

close
100%
Line Sabroe/Wikimedia Commons

В Московской области появились гигантские осы – их размер достигает 6 см. Этот вид насекомых называется сколии, для людей они не опасны, заверил кандидат биологических наук, научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ Владимир Карцев. Такие осы обитают в южных регионах, в Подмосковье они попали недавно, объяснил он в беседе с 360.ru.

По словам Карцева, в столичном регионе очень мало сколий. Для людей они не представляют опасности, так как не защищают гнезда, а их яд слабый и может нанести вред только личинкам жуков.

«У них редкая жертва — жук-носорог, которого тут не встретишь. Не знаю, что делать этим осам в Москве», — отметил энтомолог.

Этот вид ос раньше обитал в южных республиках Советского Союза, сейчас они просто «сдвинулись на север», добавил ученый. Причем на яд обычных пчел и ос у людей встречается аллергия, а об этом конкретном виде насекомых таких данных нет, поэтому волноваться об их появлении не нужно, заключил Карцев.

В московском детском саду ранее на воспитанников напал рой ос.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами