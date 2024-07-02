Туроператоры рассказали, как протесты в Турции отразятся на отдыхе туристов

Протесты против мигрантов в Турции никак не скажутся на отдыхе российских туристов. С таким заявлением выступила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Как отмечается, протесты в основном проходят далеко от излюбленных мест отдыха россиян.

Митинги же в Анталье разворачиваются вдали от отельной зоны и никак не затрагивают туристов, отметил представитель принимающей компании, обслуживающей российских граждан в Турции.

30 июня сразу в нескольких городах Турции – в частности, Кайсери, Хатае, Газиантепе прошли крупные выступления и митинги местного населения, которые были вызваны сообщениями о нападении на ребенка со стороны сирийского беженца. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган обвинил в беспорядках «ядовитые» происки оппозиции. Он назвал действия митингующих неприемлемыми.

Отмечается, что турецкие правоохранители задержали около 70 участников акций.

Ранее сообщалось, что у Турции появились новые конкуренты в сфере туризма.