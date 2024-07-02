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Более 30 человек отравились готовой едой в Иркутской области

В Приангарье госпитализировали 31 человека с кишечной инфекцией

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РИА «Новости»

Уже 31 человек госпитализирован после отравления в кафе Mexiko в Братске. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Всего готовой едой отравились 32 местных жителя, среди них восемь детей. Также известно, что у всех пострадавших диагностирован гастроэнтерит средней и легкой степени тяжести.

«По результатам исследований у 10 заболевших обнаружена ДНК сальмонелл. Работа предприятия общественного питания приостановлена. В отношении ООО «МИГ» составлен протокол о временном запрете деятельности, материалы дела переданы в суд», — отметили в ведомстве.

Ситуацию с массовым отравлением также прокомментировал глава региона. По его словам, сейчас в Братске работают главные внештатные специалисты по инфекционным болезням из областного минздрава. Они следят за развитием инфекции и отмечают положительную динамику.

«Эпидемиологическое расследование продолжается», — уточнил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Ранее уголовное дело завели после массового отравления салатами в Волжском.

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