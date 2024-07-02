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На Украине потребовали запретить продажу вин из Армении и Грузии

Sputnik Армения: украинские виноделы требуют запрета на вина из Армении и Грузии

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Украинские виноделы потребовали запретить продажу в стране армянских и грузинских вин. Об этом заявил председатель организации «Национальный центр вина Армении» Аваг Арутюнян в беседе со Sputnik Армения.

Как стало известно, ассоциация «Укрвинпром», которая объединяет ряд винных заводов Украины, обратилась в СБУ с просьбой наложить запрет на 17 грузинских и армянских производителей вина и коньяка. Основанием для этого в ассоциации назвали тот факт, что напитки из этих двух стран продаются на «временно оккупированных территориях». На компании предлагается наложить эмбарго сроком на 10 лет, а также заморозить их активы и права на торговые марки.

Арутюнян отметил, что на указанных территориях также продается и азербайджанская винодельческая продукция, причем в гораздо большем объеме, чем армянская. При этом «Укрвинпром» не требует для нее запрета.

«Тогда тем более странно, что об этих [азербайджанских] винах ничего не говорится. Приходится предполагать двойные стандарты», – резюмировал Арутюнян.

До этого сообщалось, что Польша может расширить запрет на украинскую сельхозпродукцию в случае, если ЕС не сможет защитить рынок.

Ранее в России решили повысить пошлины на импортное вино до 25%.

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