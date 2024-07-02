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В Москве мать оставила новорожденного ребенка в подъезде и скрылась

В Москве в подъезде обнаружили новорожденную девочку

В Москве на камеру домофона попала женщина, которая оставила новорожденного ребенка в подъезде. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел на Чусовской улице. На кадрах с камер заметно, как женщина дожидается, пока кто-то зайдет в подъезд. После этого россиянка проходит внутрь и вскоре возвращается уже без ребенка. Местные жители обнаружили девочку на седьмом этаже.

«Младенца доставили в медицинское учреждение, в настоящее время угрозы жизни и здоровью девочки нет», — сообщается в публикации.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. На данный момент прокуратура контролирует установление обстоятельств. Проводится процессуальная проверка, ее ход также находится на контроле в ведомстве.

До этого в Красноярске женщина оставила дочь у собутыльников, с которыми она познакомилась за несколько часов до произошедшего. В какой-то момент ребенок заснул, и россиянка не хотела его беспокоить, поэтому решила прийти позже, но забыла адрес.

Ранее в Сочи женщина оставила в церкви шестимесячного младенца.

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