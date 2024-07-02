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Украина запросила помощь у трех стран из-за ситуации с электричеством

«Укрэнерго»: Украина получила аварийную помощь от Венгрии, Польши и Словакии

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Укрэнерго

Украина прибегала к аварийной помощи из энергосистем Венгрии, Польши и Словакии в период пиковой нагрузки. Об этом сообщила украинская энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

«Вчера, 1 июля, <…> Украина привлекала аварийные поставки электроэнергии из Венгрии, Польши, Словакии», — отметили в сообщении, уточнив, что такая необходимость возникла в вечерние часы для уменьшения объема ограничений потребления и поддержки резервов в энергосистеме.

По данным «Укрэнерго», во вторник, 2 июля, планируется импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдавии общим объемом 30,7 тысячи мегаватт-часов.

1 июля глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий пожаловался, что страна стала получать меньше электроэнергии из стран Европы из-за возросшего летом потребления в странах ЕС.

До этого в «Укрэнерго» рассказали о планах рекордно увеличить импорт электроэнергии из стран Европы. По данным компании, импорт может превысить отметку в 33,5 тысячи МВт*ч, экспорта при этом не предвидится.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна уже лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей.

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