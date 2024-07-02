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Стали известны детали взрыва в доме в Стерлитамаке

Взрыв газа в Стерлитамаке произошел при проведении ремонтных работ

Взрыв газа в жилом доме на улице Артема в Стерлитамаке произошел при проведении ремонтных работ. Об этом сообщает Telegram-канал «Короче, Стерлитамак» со ссылкой на прокуратуру Башкирии.

По предварительным данным, в 11:00 в ходе ремонтных работ газового оборудования в многоквартирном доме по улице Артема произошел хлопок. В результате происшествия выбиты окна, двери в жилых помещениях, повреждена входная группа подъезда, говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента не удалось спасти женщину, двое несовершеннолетних и двое сотрудников газовой службы получили травмы. Они доставлены в медицинские учреждения.

Отмечается, что на месте случившегося работали 30 спасателей и три единицы техники.

7 июня на крыше дома на улице Карла Маркса в Магадане загорелся рубероид из-за ремонтных работ, после чего взорвался баллон с газом. В результате инцидента никто не пострадал. Спасатели ликвидировали пожар на площади 100 квадратных метров.

Ранее в центре Москвы рухнул лифт.

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